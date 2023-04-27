معرض المهنة: وظائف في تخصصات الإدارة والهندسة والإعلان والقانون

البلاد ــ جدة

تعرض أكثر من 30 شركة آلاف فرص العمل خلال مشاركتها في معرض المهنة الـ15 الذي تنظمه جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمبناها الجديد على كورنيش جدة يوم ١١ شوال الجاري، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، مستهدفاً توفير فرصة مباشرة للقاء يجمع بين الباحثين عن الوظائف ومقدميها، في تخصصات متنوعة ومتطورة تغطي احتياجات سوق العمل.

ويقام معرض المهنة والأعمال الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة في نسخته الجديدة تحت شعار “تمكين قادة المستقبل، ويفتح أبوابه للباحثين جميعهم عن العمل والخريجين السعوديين على فترتين، تبدأ الأولى من العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهرا، والثانية من الخامسة وحتى العاشرة مساءً، بمشاركة عدد كبير من شركات القطاعين العام والخاص والباحثين عن كفاءات سعودية متخصصة في مجالات عديدة. وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبد الله بن صادق دحلان أنهم يشعرون بالفخر للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرص تدريبية ووظيفية رفيعة لعدد كبير من شباب وفتيات الوطن، وأشار أن معرض المهنة حقق نجاحات كبيرة على مدار 14 عاماً ماضية جرى خلالها، واستقطب أبرز الشركات في القطاعين العام والخاص، نظير السمعة الكبيرة التي يتمتع بها خريجو الجامعة في جميع التخصصات، حيث تقدم من خلال كلياتها وبرامجها المتعددة ذات الجودة العالية، والبيئة الأكاديمية المحفزة للتعليم المتميز من أجل تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة بالمهارات والقدرات في تخصصات الإدارة والهندسة والإعلان والقانون.