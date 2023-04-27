قطرات «لوميجان» مضرة بالعينين

البلاد ـ الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن استخدام قطرات “لوميجان” لإطالة وتكثيف الرموش قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأوضحت الهيئة أن الأعراض الجانبية التي قد تسببها تلك القطرات تتمثل في تصبغ واسمرار الجفن حول العين، ونمو شعر غير مرغوب فيه في المنطقة المحيطة بالعينين، بينما إذا كانت الجرعات عالية، فتسبب تصبغات في قزحية العين. وأضافت أن من الأعراض التي تسببها القطرة، هو الشعور بألم في العين وظهور احمرار طفيف بها، مشيرة إلى أنه يمنع استخدام القطرة في أثناء الرضاعة الطبيعية؛ لأن الطفل قد يمتصها عن طريق الحليب.