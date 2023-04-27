متابعات

قطرات «لوميجان» مضرة بالعينين

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1444 هـ      27 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن استخدام قطرات “لوميجان” لإطالة وتكثيف الرموش قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
وأوضحت الهيئة أن الأعراض الجانبية التي قد تسببها تلك القطرات تتمثل في تصبغ واسمرار الجفن حول العين، ونمو شعر غير مرغوب فيه في المنطقة المحيطة بالعينين، بينما إذا كانت الجرعات عالية، فتسبب تصبغات في قزحية العين. وأضافت أن من الأعراض التي تسببها القطرة، هو الشعور بألم في العين وظهور احمرار طفيف بها، مشيرة إلى أنه يمنع استخدام القطرة في أثناء الرضاعة الطبيعية؛ لأن الطفل قد يمتصها عن طريق الحليب.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.