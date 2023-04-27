الرياضة

شاهد.. العدالة يتغلب على التعاون 1/2

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1444 هـ      27 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
حصد فريق العدالة 3 نقاط غالية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره التعاون، مساء اليوم الخميس، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب بيدرو يوجينيو الهدف الأول لفريق العدالة في الدقيقة الأولى من زمن المباراة. وأضاف اللاعب ديفيد تيجانيتش الهدف الثاني لفريق العدالة في الدقيقة 40. وتمكن اللاعب سميحان النابت من تقليص الفارق لفريق التعاون في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 71، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق التعاون لكن اللاعب ألفارو ميدران أهدر فرصة التعادل لفريقه؛ ليرفع العدالة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد التعاون عند 37 نقطة في المركز السادس.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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