شاهد.. العدالة يتغلب على التعاون 1/2

جدة- محمود العوضي
حصد فريق العدالة 3 نقاط غالية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره التعاون، مساء اليوم الخميس، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
🎥 هدف العدالة الأول
⚽️ بيدرو
#️⃣ #العدالة_التعاون pic.twitter.com/BvKjAs1Ngp
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023
🎥 هدف العدالة الثاني
⚽️ ديجانيتش
#️⃣ #العدالة_التعاون pic.twitter.com/wynuxfX19x
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023
سجل اللاعب بيدرو يوجينيو الهدف الأول لفريق العدالة في الدقيقة الأولى من زمن المباراة. وأضاف اللاعب ديفيد تيجانيتش الهدف الثاني لفريق العدالة في الدقيقة 40. وتمكن اللاعب سميحان النابت من تقليص الفارق لفريق التعاون في الدقيقة 51.
🎥 هدف التعاون الأول
⚽️ سميحان النابت
#️⃣ #العدالة_التعاون pic.twitter.com/jhLtMYuqSZ
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023
وفي الدقيقة 71، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق التعاون لكن اللاعب ألفارو ميدران أهدر فرصة التعادل لفريقه؛ ليرفع العدالة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد التعاون عند 37 نقطة في المركز السادس.