شاهد.. الطائي يعبر أبها ويتقدم للمركز السابع في دوري روشن

جدة- محمود العوضي
فاز فريق الطائي على نظيره أبها بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضِمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.
🎥 هدف الطائي الأول
⚽️ أمير سعيود
#️⃣ #الطائي_أبها pic.twitter.com/OdjeJjsPNj
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023
سجل هدف الطائي الوحيد، المحترف الجزائري أمير سعيود من متابعة داخل منطقة جزاء أبها. بتلك النتيجة، رفع فريق الطائي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 31 في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد أبها عند النقطة 27 في المركز العاشر.