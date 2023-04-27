الرياضة

شاهد.. الطائي يعبر أبها ويتقدم للمركز السابع في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1444 هـ      27 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
فاز فريق الطائي على نظيره أبها بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضِمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.

سجل هدف الطائي الوحيد، المحترف الجزائري أمير سعيود من متابعة داخل منطقة جزاء أبها. بتلك النتيجة، رفع فريق الطائي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 31 في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد أبها عند النقطة 27 في المركز العاشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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