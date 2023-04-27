جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع في عام 2022

جدة : البلاد

سجّلت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 177 براءة اختراع في عام 2022م، في حين توجد 250 براءة اختراع تحت التطوير، و 400 فكرة ابتكارية من خلال 300 مخترع ومخترعة؛ محققة المركز الـ 8 ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في تسجيل براءات الاختراع بالمكتب الأمريكي للعام 2022م؛ وفق القائمة التي أعدّتها الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتوزّعت مجالات البراءات الصادرة لتشمل تطوير الصناعات، واستدامة الموارد الطبيعية، والرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي؛ حيث يأتي هذا الإنجاز البحثي العلمي منسجمًا مع رؤية السعودية 2030، ومتّسقًا مع توجّه الجامعة و إستراتيجيتها في دعم قطاع الأبحاث والابتكار والإبداع بكافة علومه ومعارفه.

وأوضحت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم أن تحقيق الجامعة لهذه المرتبة المميزة؛ يدعم ويُعزّز منظومة البحث والابتكار في الجامعات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – وبمتابعة وإشراف معالي وزير التعليم.

وأضافت أن كافة الكليات والقطاعات بالجامعة تُسهم في تعزيز جهود المخترعين والمخترعات عبر بيئة تعليمية محفزة على الإبداع.

من جانبه أشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان بتحقيق الجامعة للمرتبة الثامنة ضمن أفضل 100 جامعة بالعالم في تسجيل براءات الاختراع، وهو الأمر الذي يؤكد رفع الكفاءة في المنتجات البحثية والابتكارية في الجامعة لتعزيز مؤشرات الابتكار والتنافسية العالمية في إنتاج المعرفة.

وثمّن بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والابتكار من القيادة الرشيدة – أيدها الله – والمتابعة المستمرة من وزارة التعليم، مشيراً إلى أن الجامعة تضم العديد من المراكز البحثية التي تتطلع إلى تطوير منظومة للأبحاث والابتكارات والعمل على استدامتها وتعزيز المعرفة والازدهار العلمي والاقتصادي.