الأولى الرياضة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يحضر المباراة النهائية على كأس الملك بين الهلال والوحدة في جدة

جدة- واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تُقام يوم الجمعة 22 شوال 1444هـ، الموافق 12 مايو 2023م، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بين فريقي الهلال والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وقد أناب – أيده الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية. وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الغالية، ولسمو ولي العهد على تشريفه لهذا الحدث الرياضي الكبير. وقال سموه في تصريح صحفي: ” إن هذه الرعاية الكريمة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين، وتشريف سمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله- يؤكد حجم الدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي في وطننا الغالي، ويجسد قيمة وحجم الممكنات التي وفرتها قيادتنا للاستمرار في تنمية رياضتنا وتعزيز البرامج والمبادرات ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030″، متطلعين بإذن الله لمزيد من التقدم والتميز في الفترة القادمة لتواصل مملكتنا الغالية ريادتها العالمية في شتى المجالات”. وهنأ سموه فريقي الهلال والوحدة، على وصولهما للمباراة النهائية، على كأس خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا لهما التوفيق، وتقديم صورة متميزة، تعكس التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم السعودية في المرحلة الحالية”.