الفاكهة الإستوائية لا تناسب «الريجيم»

البلاد ـ وكالات

يعتقد البعض أن تناول الفاكهة بمثابة خيار جيد لفقدان الوزن، غير أن مايكل موسلي أحد خبراء الحميات الغذائية أوضح أن بعض أنواع من الفاكهة قد يعيق بالفعل فقدان الوزن؛ وفقًا لصحيفة “الصن” البريطانية.

وأوضح موسلي أنه يجب تجنب “الفواكه الاستوائية الحلوة مثل المانغو والأناناس والبطيخ؛ بسبب محتواها العالي من السكر”، واقترح بَدَلاً من ذلك اختيار التوت أو التفاح أو الكمثرى “الإجاص”، مُشِيراً إلى أن هذه الفاكهة تحتوي على “نسبة سكر أقل” من مثيلاتها الاستوائية.

وكشف موسلي، وفق سكاي نيوز عربية، عن الفوائد الصحية لتناول تفاحة في اليوم، قائِلاً: “إن هذه “الوجبة الخفيفة اللذيذة” يمكن أن تحسن تدفق الدم وتقوي العقل وتقلص محيط الخصر”.

وقشر التفاح غني بمركبات كيميائية تسمى الفلافونويد، ويمكن أن يساعد على تحسين صحة القلب والوظيفة الإدراكية.

وإذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن بسرعة، فقد اقترح موسلي أَيْضاً “خفض السكر مباشرة” عن طريق الاستغناء عن الحلويات والمشروبات السكرية، وأوصى بَدَلاً من ذلك بتناول التوت أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة.