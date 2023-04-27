أمانة العاصمة المقدسة تكافح الحشرات المسببة لحمى الضنك بــ ١١٧٥ فرداً

مكة المكرمة : واس

تقوم أمانة العاصمة المقدسة بجهود كبيرة في مجال مكافحة الحشرات، خاصة الحشرات المسببة لحمى الضنك التي تتكاثر خلال الفترات التي تعقب هطول الأمطار، حيث تعمل بكافة طاقاتها للرصد والقضاء على آفات الصحة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن الأمانة تقوم بتشكيل العديد من الفرق الميدانية المتخصصة، وذلك للقيام بحملات مكثفة للقضاء على بؤر توالد الحشرات، حيث يشمل ذلك جميع أحياء ومخططات مكة المكرمة والشوارع والطرقات وداخل المنازل السكنية، بواسطة عدد من الفرق الميدانية المدربة والمجهزة بأحدث أجهزة الرش الآلي والميكروجين والضبابات وغيرها.

وأوضح أن الإدارة العامة للإصحاح البيئي تقوم بتنفيذ عمليات الرش والمكافحة، مع التركيز على مواقع المرامي المؤقتة والمرادم وسفوح الجبال والمستنقعات المائية، بالإضافة إلى ردم الحفر ورش وتطهير المستنقعات ومجاري الأودية وشفط المياه الراكدة ، كما تشمل الأعمال معالجة بؤر التوالد ومواقع تسربات المياه ورش ومكافحة المواقع المحتملة مثل المباني تحت الإنشاء, بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأعمال الميدانية والحملات التوعوية للمواطنين بأهمية الحرص على عدم ترك المياه المكشوفة والراكدة في المنازل أو الأسطحة والأحواش.

وأضاف أن الأمانة تقوم بأعمال الاستكشاف الحشري والمكافحة وتوزيع المصائد الضوئية للبعوض والفرمونية والشرائط اللاصقة للذباب وتقدير مستوى الكثافة، حيث بلغ عدد القوى العاملة للأمانة ( ١١٧٥ ) فرداً ، مزودين بعدد ( ٦٠١ ) من الأجهزة المتنوعة، ويتم تشكيل الفرق وتوزيعها على الأحياء؛ بناءً على تحليل نتائج الاستكشاف الحشري، وفق خطة تشغيلية مرنة، كما يتم وضع خطط خاصة للأحياء الأعلى كثافة حسب قراءات المصائد وعوامل الخطورة والبلاغات.

وبين أن الفرق تعمل وفق آلية محددة تشمل القيام بأعمال استكشاف ومكافحة بؤر توالد البعوض داخل وخارج المنازل، ورصد ومعالجة تجمعات المياه والمستنقعات الدائمة ومجاري تصريف السيول ومتابعتها بشكل دوري، ومن ثم تكثيف أعمال المكافحة وتوزيع المصائد الضوئية في المناطق الأكثر كثافة وتغطية الوحدات السكنية بأعمال المكافحة الوقائية، وتكثيف أعمال مكافحة البعوض في المناطق الخارجية باستخدام أجهزة الرش الفراغي، وتحليل بيانات البلاغات وتسديدها في فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة.

وأشار إلى أن الأمانة تقوم بتكوين فرق مشتركة بالتنسيق مع التجمع الصحي بمكة المكرمة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ويتم أيضاً استكشاف ومعالجة الوحدات غير السكنية ( مساجد – حدائق- استراحات – أحواش – مباني تحت الإنشاء وغيرها) مع القياس الدوري للمؤشرات الحشرية وتقييم أعمال المكافحة، وتشكيل فرق للطوارئ والتدخلات العاجلة تعمل على مدار الساعة.