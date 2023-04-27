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أمانة الطائف تناقش مخاطر السيول

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1444 هـ      27 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الطائف

بحث أمين محافظة الطائف ناصر بن ضيف الله الرحيلي عدداً من الموضوعات والقضايا البلدية للارتقاء بالجهد البلدي خلال المرحلة القادمة، بحضور الوكلاء ومديري العموم ورؤساء البلديات الفرعية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أعمال تعزيز البنية التحتية للخدمات بالمحافظة، وصناعة نجاح مستدام من خلال الشراكات الإستراتيجية مع قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية، بما يعزز مستوى التنافسية في الجودة والكفاءة، وتنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفق متطلبات التصاميم الحضرية، وذلك بحسب الممارسات الصحيحة في إدارة وتنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة المطلوبة.
وناقش الاجتماع جهود إدارة الكوارث ومخاطر السيول جراء الأمطار التي تشهدها المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي، واستعراض نسب الإنجاز في المشروعات البلدية الجارية، والخلوص إلى عدد من التوصيات والقرارات الداعمة لتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للنهوض بالعمل البلدي، وتلبية احتياجات السكان من الخدمات المختلفة.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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