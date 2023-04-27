أخضر ألعاب القوى يدشن مشاركته في البطولة الآسيوية الخامسة بأوزباكستان

البلاد- جدة
تنطلق اليوم الخميس البطولة الآسيوية الخامسة للناشئين في طشقند أوزباكستان، بمشاركة المنتخب السعودي للناشئين وتستمر حتى 30 أبريل الجاري. حيث ستقام البطولة في مجمع ألعاب القوى بنادي بختاكور.
وسيشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة اللاعب إبراهيم العيقنة في مسابقة العشاري مقسمة على يومين 27 و28 أبريل، يليها سباق 100m للإناث بمشاركة العداءة لمار صالح، وسباق 100m للذكور للعداءين بدر القحطاني وحسين آل عبدالباقي، وسباق 1500m للاعب محمود الشنقيطي، وسباق 400m للعداء أحمد علي سعيد، وفي حال تأهله إلى نصف النهائي، يتسابق في نفس اليوم للتأهل إلى نهائي 400m لليوم التالي.