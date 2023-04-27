الرياضة

أخضر ألعاب القوى يدشن مشاركته في البطولة الآسيوية الخامسة بأوزباكستان

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1444 هـ      27 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تنطلق اليوم الخميس البطولة الآسيوية الخامسة للناشئين في طشقند أوزباكستان، بمشاركة المنتخب السعودي للناشئين وتستمر حتى 30 أبريل الجاري. حيث ستقام البطولة في مجمع ألعاب القوى بنادي بختاكور.

وسيشهد اليوم الأول من البطولة مشاركة اللاعب إبراهيم العيقنة في مسابقة العشاري مقسمة على يومين 27 و28 أبريل، يليها سباق 100m للإناث بمشاركة العداءة لمار صالح، وسباق 100m للذكور للعداءين بدر القحطاني وحسين آل عبدالباقي، وسباق 1500m للاعب محمود الشنقيطي، وسباق 400m للعداء أحمد علي سعيد، وفي حال تأهله إلى نصف النهائي، يتسابق في نفس اليوم للتأهل إلى نهائي 400m لليوم التالي.

 

يذكر أن المملكة شاركت في كافة نسخ البطولة الآسيوية لألعاب القوى للناشئين منذ انطلاقها 2015. وتعتبر هذه المشاركة الخامسة لها بـ 15 لاعبا، ولاعبة واحدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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