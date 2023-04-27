آبار مهجورة تحت مجهر البيئة

البلاد ـ جدة

واصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة والمكاتب التابعة له حملات الرقابة الميدانية للتأكد من تطبيق نظام المياه واللائحة التنفيذية المتعلقة به ولمتابعة رصد مخالفات حفر الآبار العشوائية في المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أن فرق الرقابة والتفتيش ضبطت خلال إجازة عيد الفطر المبارك 5 حفارات للآبار الارتوازية تعمل بدون تصريح بمحافظة جدة “حفارين في الغولاء، و3 حفارات في عسفان”، فضلاً عن “شيب” مخالف بحي الحرازات بجدة ، و5 آبار أرتوازية مهجورة غير محصّنة، منها بئر مهجورة بحي أبو جعالة بجدة ، واتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق مالكي معدات الحفر التي تعمل دون تصريح، وأصحاب الآبار، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، حيث تنفذ فرق الرقابة والتفتيش التابعة للفرع جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح إضافة لاستقبال البلاغات.



من جهته أكد المهندس ماجد بن عبدالله الخليف مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة، إضافةً إلى ضبط كميات المياه المستخرجة بموجب الرخصة بما يضمن استدامة الموارد المائية، مشيراً إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19 /2/ 1445 هـ.