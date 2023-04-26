8 فوائد علمية للرياضة اليومية

البلاد ـ جدة

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر: إن هناك فوائد علمية ثابتة للرياضة اليومية، مشيرًا إلى أنه يمكن إجمالها في ثماني نقاط.

وأوضح “النمر”، عبر حسابه على “تويتر”، أنه يمكن حصرُ الفوائد العلمية الثابتة للرياضة اليومية في: “الوقاية من تصلب الشرايين، ومحاربة السمنة، والتحكم في ضغط الدم والسكري، وتخفيف آلام الظهر”.

وأضاف: كما تعمل الرياضة اليومية على “تخفيف التوتُّر والإجهاد النفسي، وتقليل نسبة سرطان القولون والثدي، وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، وتحسين المزاج وتخفيف التوتر”.

إلى ذلك كشف أستاذُ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، حقيقةً صادمة بشأن علاقة التدخين بانخفاض الوزن ومرض السل الرئوي.

وأوضح “الخضيري” في إجابته عن استفسار سائل يقول: “هل صحيح التدخين يخفّض الوزن يا دكتور؟” ليجيب: “نعم، يخفض الوزن، لأنه بمثابة مرض عضوي، وأثره شديد على الخلايا، لأنه مثل السل الرئوي”.

وأضاف، عبر حسابه على “تويتر”: “مرض السل الرئوي يخفض الوزن، وتأثير الدخان مثل تأثير السل الرئوي بالضبط؛ لأنه مرض، فهما يتشابهان في الضرر”.