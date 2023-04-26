الشاي الأخضر منجم لمضادات الأكسدة

البلاد ـ وكالات

يرتبط الشاي الأخضر عادة بفوائد صحية كبيرة، وقدرته على تحّفيز الجهاز الهضمي، وترتفع فائدته بشكل أكبر إذا ما تم تناوله صباحًا قبل أي شيء آخر.

وهناك العديد من فوائد الشاي الأخضر في بداية اليوم، بسبب محتواه الغني بالمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة، وغيرها.

وأبرز هذه الفوائد تتمثل في نزول الوزن، فمن أهم فوائد الشاي الأخضر صباحًا أنه يساعد على عملية فقدان الوزن، من خلال تحّفيز الجهاز الهضمي، فعندما تكون المعدة فارغة تكون العمليات هناك بطيئة، بالتالي تناول الشاي الأخضر يساهم في زيادة هذه النشاطات وتحفيزها.

كما يساعد الشاي الأخضر على نزول الوزن، بسبب احتوائه على مركب البوليفينول الذي يعمل على زيادة مستوى أكسدة الدهون في الجسم، وبالتالي فقدان الوزن.

الفائدة الثانية تتمثّل في خفض مستوى الكوليسترول، فإن كنت تعاني من إرتفاع مستويات الكوليسترول لديك، فقد يكون تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة من أهم الطرق التي تساعد على خفض مستوياته، بسبب القيّم الغذائية التي يتضمّنها، بالإضافة إلى التخلص من التعب، حيث إنه من فوائد الشاي الأخضر على معدة فارغة أنه يساعد على التخلُّص من التعب وزيادة الطاقة بشكل عام، فتناوله يساعد على زيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شعورك بالطاقة.

كما أن احتواء الشاي الأخضر على نسبة قليلة من الكافيين، يساعد على تقليل التعب وزيادة مستوى النشاط في الجسم.

وآخر هذه الفوائد تقوية الجهاز المناعي، حيث يمتاز الشاي الأخضر بخصائص مضادّة للبكتيريا والفيروسات، أي أن تناوله يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائفه، وهذا يعني أن الشاي الأخضر يؤدي دَوْراً في محاربة الفيروسات والبكتيريا المسبّبة للمرض، والتي تدخل الجسم؛ مما يقلّل من فرص إصابتك بالأمراض المختلفة.