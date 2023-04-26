الأمطار تبشر بموسم سياحي جاذب في عسير

البلاد ـ أبها

شهدت مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير أمس، هطول أمطار غزيرة، شملت مدينة أبها ومحافظات النماص وسراة عبيده وظهران الجنوب وبلقرن، وبيشة، وكذلك مراكز بلّحمر وبلّسمر والسودة وطبب والشعف وشني والمضة والحازمي وتبالة وخثعم والحيمة والماوين ووادي بن هشبل، صاحبها تساقط زخات كثيفة من البرد على مرتفعات بلّسمر وبلّحمر وشعف آل حارث والسودة وباحة ربيعة. كما شملت الأمطار الغزيرة عقبات شعار وضلع والصماء وجمانة والقرون، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت بها الأرض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

واستوقفت الأجواء الماطرة والجبال المكسوة بالبياض أهالي المنطقة وعابري الطرق للاستمتاع بما شكلته الأمطار من الشلالات المنهمرة والسيول العابرة، التي رسمت لوحة جمالية على مرتفعات المنطقة ومدرجاتها الزراعية، مما يبشّر بموسم سياحي جاذب في كافة محافظات المنطقة.

وقد جسّدت المشاهد الطبيعة التي رسمتها الأمطار على قمم الجبال من البرد والأمطار الغزيرة بانوراما رائعة، امتزجت بالغطاء النباتي الأخضر الذي تشتهر بها المنطقة. وتشهد المنطقة خلال الأيام القادمة حسب البيانات الواردة من المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة على سلسلة جبال منطقة عسير مع وجود فرص مهيأة لتساقط البرد بكميات كبيرة نتيجة وجود تبريد علوي يزيد من صعود المُزن.