إستشاري طب النوم للطلاب: تنظيم الساعة البيولوجية مع العودة للمدارس

البلاد – جدة

أكد أستاذ واستشاري أمراض الصدر وطب النوم ومدير مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور سراج عمر ولي، على ضرورة تنظيم الساعة البيولوجية مع العودة للمدارس بعد التمتع بإجازة عيد الفطر المبارك، مُشِيراً إلى أن النوم الصحي له انعكاسات إيجابية عديدة سواء في تنظيم آلية هرمونات الجسم وخصوصًا الميلاتونين وهرمون النمو، أو التعرض لضعف الإنتاجية والتحصيل العلمي.

وقال: إن الطلاب الآن بحاجة إلى تنظيم آلية الساعة البيولوجية مع العودة للمدارس، فتجنّب السهر والنوم مبكرًا يساعد على عدم تعرض الطالب أو الطالبة للشعور بالخمول والنعاس المتكرّر والتعب وتعكّر المزاج في فترات النهار؛ لكون الجسم لم يحصل على كفايته من ساعات النوم اللازمة التي تتراوح بين 8-9 ساعات للطلاب والطالبات خصوصًا في مرحلة الابتدائية.

كما وجه البروفيسور ولي نصائح مهمة وهي: تجنّب السهر والحرص على النوم الصحي مُبَكِّراً، والحدّ من استخدام الأجهزة الإلكترونية يوميًا، وتبني إدارة وتنظيم الوقت من خلال برنامج محدد يومياً بعد العودة من المدرسة يساعد على عدم هدر الوقت في الأمور غير المفيدة، والحرص على الغذاء الصحي وممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يَوْمِيّاً، والحد من تناول مشروبات الكافيين “الشاي والقهوة” وَخُصُوصاً في الساعات القريبة من النوم؛ لكونها تساعد على حدوث الأرق.