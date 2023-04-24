الدولية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات الإرهابية في مالي

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1444 هـ      24 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي المزدوج في سيفاري وموردية في وسط جمهورية مالي، والذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من ستين شخصاً بجراج.

ووصف معالي الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، هذه الاعتداءات التي لا تزال تستهدف المواطنين المسالمين، بأنها أعمال مقيتة ، داعيًا إلى وضع حد لهذه الأعمال البشعة.

وأكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل مع مالي ودول منطقة الساحل في حربها ضد الإرهاب، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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