مركز “إثراء” يستقبل أكثر من 65 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر

الظهران : البلاد

استقبل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران، على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 65 ألف زائر للاحتفال بفعاليات عيد الفطر المبارك.

وشهدت الفعاليات تقديم عرض رقمي وظف تقنيات التكنولوجيا لمحاكاة الفن بأدوات إبداعية وأُطر ثقافية، في حين اسهمت فعالية “بورتريه بلا حدود” في جمع الأقارب التي قطعت بينهم المسافات وفصلت بينهم الحدود الجغرافية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقدمت واحة المعرفة بمركز ” إثراء ” للزوار لوحات متنوعة من الفنون الجميلة المتناثرة في أرجاء مركز “إثراء ” مع إتاحة الفرصة للعب الهادف والتفكير الشيق، إضافة إلى تقديم كورال روح الشرق عبر سلسلة من الأغاني المتنوعة.

ولفتت فعالية حديقة “إيرث للديناصور ” الانتباه عن كل ما يدور حول سلسلة حياة الديناصور وما آلت إليه الكتب المختصة به، وسط تفاعل من الحضور خلال العرض الذي أقيم على مسرح معرض الطاقة، كما شهدت الفعاليات تقديم عرض أضاء المبنى بتقنيات ثلاثية الأبعاد بأشكال هندسية متنوعة وبمزيج ألوان حيوي ينبض ببهجة العيد.