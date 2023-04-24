لماذا يرفض أسينسيو تجديد عقده مع ريال مدريد؟

قالت يومية “آس” الإسبانية اليوم الاثنين: إن ماركو أسينسيو (27 عامًا) يرفض تجديد تعاقده مع ريال مدريد لأسباب تتعلق بالراتب.

وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديش، اجتمع مع ممثلين من ريال مدريد بالأيام الماضية، لكنه لم يتوصل لاتفاق نهائي للتجديد.

ويهدف أسينسيو للحصول على راتب أسبوعي يقارب 250 ألف يورو، وهو ما ترفضه إدارة ريال مدريد برئاسة فلورينتينو بيريز.

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بانقضاء الموسم الحالي 2022-2023، وسط تربص من أندية للظفر بخدماته بالمجان.

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ويتصدر لائحة الأندية المهتمة باللاعب، برشلونة الإسباني وإنتر ميلان وميلان الإيطاليين، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

عاد أسينسيو للمشاركة بقوة في النصف الثاني من الموسم، وسجّل إجمالًا 11 هدفًا إضافة إلى تقديم 6 تمريرات حاسمة.