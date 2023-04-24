الرياضة

شاهد.. الوحدة يعمق جراح النصر ويتأهل لنهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1444 هـ      24 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي

عمق فريق الوحدة جراح النصر، ونجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، وفاز عليه بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مرسول بارك في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الهلال في نهائي أغلى الكؤوس.

سجل اللاعب بوغيل الهدف الوحيد لفريق الوحدة في الدقيقة 23، مستغلًا كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليحولها بضربة مزدوجة في شباك نواف العقيدي.

سيطر النصر على معظم مجريات اللقاء وأضاع لاعبوه عدة فرص محققة، في ظل تألق غير عادي لحارس الوحدة، المغربي منير المحمدي. بذلك التأهل التاريخي يعود الوحدة لخوض نهائي كأس الملك بعد غياب دام 53 عامًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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