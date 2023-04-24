شاهد.. الوحدة يعمق جراح النصر ويتأهل لنهائي كأس الملك

جدة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
عمق فريق الوحدة جراح النصر، ونجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، وفاز عليه بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مرسول بارك في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الهلال في نهائي أغلى الكؤوس.
🎥 الهدف الأول لـ @alwehdaclub1 ⚽
⏰ '23 بوغيل#النصر_الوحدة 0 – 1#أغلى_الكؤوس
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) April 24, 2023
سجل اللاعب بوغيل الهدف الوحيد لفريق الوحدة في الدقيقة 23، مستغلًا كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليحولها بضربة مزدوجة في شباك نواف العقيدي.
سيطر النصر على معظم مجريات اللقاء وأضاع لاعبوه عدة فرص محققة، في ظل تألق غير عادي لحارس الوحدة، المغربي منير المحمدي. بذلك التأهل التاريخي يعود الوحدة لخوض نهائي كأس الملك بعد غياب دام 53 عامًا.