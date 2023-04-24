الرياضة

شاهد.. الأهلي يتخطى الساحل ويقترب من العودة لدوري روشن

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1444 هـ      24 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق الأهلي على صدارة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر اليوم الاثنين.

سجل أهداف الأهلي هيثم عسيري ورياض بودبوز من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثالث هشام فايق، فيما أحرز هدف الساحل الوحيد هشام آل دبيس.

بهذه النتيجة، أصبح رصيد الأهلي 62 نقطة، وبقي الساحل عند 23 نقطة بالمركز ما قبل الأخير. وقد اقترب الأهلي من العودة إلى مصاف دوري روشن؛ حيث يحتاج لثلاث نقاط أو تعثر الفيصلي.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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