شاهد.. الأهلي يتخطى الساحل ويقترب من العودة لدوري روشن

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق الأهلي على صدارة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر اليوم الاثنين.
د43‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
هيثم عسيري يحرز الهدف الأول 👏#الساحل_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/thMYr06mHr
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 24, 2023
د60‘⚽️ هدف لـ @clubsahel
هشام ال دبيس يعادل النتيجة 👏#الساحل_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/P3XINyYam0
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 24, 2023
د70‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
رياض بودبوز يضيف الهدف الثاني 👏#الساحل_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/7hiDk77eEi
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 24, 2023
د78‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
هشام فايق يضيف الهدف الثالث 👏#الساحل_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/dDXZPdS6Lq
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 24, 2023
سجل أهداف الأهلي هيثم عسيري ورياض بودبوز من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثالث هشام فايق، فيما أحرز هدف الساحل الوحيد هشام آل دبيس.
بهذه النتيجة، أصبح رصيد الأهلي 62 نقطة، وبقي الساحل عند 23 نقطة بالمركز ما قبل الأخير. وقد اقترب الأهلي من العودة إلى مصاف دوري روشن؛ حيث يحتاج لثلاث نقاط أو تعثر الفيصلي.