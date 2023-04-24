شاهد.. الأخدود يدك شباك جدة برباعية

حائل- خالد الحامد
فاز الأخدود على مضيفه جدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جرت على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ليؤكد عزمه في المضي قدماً نحو الصعود إلى دوري روشن، بعد نتائجه اللافتة حتى الآن التي وضعته في وصافة الترتيب.
د10‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
رينالدو دا سيلفا يفتتح التسجيل 👏#جدة_الأخدود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/VRmJwejniz
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 24, 2023
د22‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
عثمان باري يضيف الهدف الثاني 👏#جدة_الأخدود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/lzfE8wCsJx
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 24, 2023
د45+5‘⚽️ هدف لـ @Jeddahsportclub
أوغو يحرز الهدف الأول 👏#جدة_الأخدود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/NeNE1fW6l1
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 24, 2023
د54‘⚽️ هدف لـ @Jeddahsportclub
أوغو يحرز هدف التعادل 👏#جدة_الأخدود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/ZqaZW0TRlB
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 24, 2023
د70‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
رينالدو دا سيلفا يحرز الهدف الثالث 👏#جدة_الأخدود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/0thIzUzKZZ
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 24, 2023
د82‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
مصلح الشيخ يحرز الهدف الرابع 👏#جدة_الأخدود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/uvPB7ndcSb
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 24, 2023
سجل أهداف الأخدود رينالدو دا سيلفا، وعثمان باري، ورينالدو دوترا، ومصلح الشيخ، فيما أحرز هدفي جدة أوغو.
بهذه النتيجة حافظ الأخدود على وصافة الترتيب برصيد 59 نقطة، فيما تجمد رصيد جدة عند 30 نقطة بالمركز الرابع عشر.