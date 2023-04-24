الرياضة

شاهد.. الأخدود يدك شباك جدة برباعية

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1444 هـ      24 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
فاز الأخدود على مضيفه جدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جرت على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ليؤكد عزمه في المضي قدماً نحو الصعود إلى دوري روشن، بعد نتائجه اللافتة حتى الآن التي وضعته في وصافة الترتيب.

سجل أهداف الأخدود رينالدو دا سيلفا، وعثمان باري، ورينالدو دوترا، ومصلح الشيخ، فيما أحرز هدفي جدة أوغو.

بهذه النتيجة حافظ الأخدود على وصافة الترتيب برصيد 59 نقطة، فيما تجمد رصيد جدة عند 30 نقطة بالمركز الرابع عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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