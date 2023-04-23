الرياضة

شاهد.. الهلال يقصي الاتحاد ويحجز مقعدًا في نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1444 هـ      23 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- سلطان منصور

خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف نظيف في الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

سجل أحمد حجازي مدافع الاتحاد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 بالخطأ في مرماه بعدما حاول إبعاد كرة عرضية أرسلها موسي ماريغا.

وينتظر الهلال الطرف الثاني في النهائي من لقاء نصف النهائي الثاني، الذي يقام غدا بين النصر والوحدة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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