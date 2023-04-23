شاهد.. الهلال يقصي الاتحاد ويحجز مقعدًا في نهائي كأس الملك

جدة- محمود العوضي
تصوير- سلطان منصور
خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف نظيف في الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).
🎥 الهدف الأول لـ @Alhilal_FC ⚽
⏰ '105 احمد حجازي في مرماه#الاتحاد_الهلال 0 – 1#أغلى_الكؤوس
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) April 23, 2023
سجل أحمد حجازي مدافع الاتحاد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 بالخطأ في مرماه بعدما حاول إبعاد كرة عرضية أرسلها موسي ماريغا.
وينتظر الهلال الطرف الثاني في النهائي من لقاء نصف النهائي الثاني، الذي يقام غدا بين النصر والوحدة.