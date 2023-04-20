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وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية يستعرضان تعزيز العلاقات

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1444 هـ      20 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس (الأربعاء)، من وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وناقش الطرفان خلال الاتصال مجريات الأحداث في جمهورية السودان، وتم التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق. كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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