مساعدات غذائية وطبية لعدد من الدول

البلاد – الرياض

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعداته في عدد من الدول؛ حيث قام بتوزيع 46 طنًا و640 كيلو غرامًا من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان.

وفي سوريا، وزع المركز 2.088 قطعة ملابس لفئة الأرامل والأيتام المتضررين من الزلزال في محافظة إدلب، استفاد منها 696 أسرة.

كما وزّع المركز 350 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة طاهر فور بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 2.027 فردًا.

وفي اليمن وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 326 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وجرى خلال المشروع تقديم 1.201 خدمة، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 77 مريضًا وخدمات العلاج الطبيعي.

كما اختتم المركز برنامج “نبض السعودية” التطوعي الثاني لأمراض القلب المفتوح للأطفال والكبار بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، وإجراء 54 قسطرة علاجية وتشخيصية، و25 عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد.