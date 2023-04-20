«خيرية المنتجة» تعايد 60 أسرة بالأثاث

البلاد ـ جدة

عايدت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة، 60 أسرة في منطقة مكة المكرمة بـ2278 قطعة أثاث متنوعة، حصلت عليها عبر تبرع سخي قدمته مؤسسة منصور عبد الله بن غامية الخيرية، لترسم الفرحة على وجوه العائلات الأشد احتياجاً خلال أيام عيد الفطر المبارك، دعماً للقطاع غير الربحي وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت المدير التنفيذي لـ”منتجة” مرام محمد حميد الدين، أن بادرة العيد تحقق رسالة الجمعية التي تعمل على تلبية الاحتياجات التنموية للأسر المنتجة، من دورات تدريب حرفية وتمكين وتأهيل لسوق العمل، وإدارة وصنع المشاريع الخاصة بهم، إضافة إلى المعارض والبازارات ومنافذ البيع والملتقيات والفعاليات، والدعم العيني والمادي لتعزيز قدرات الأسر المنتجة، وإعانتها على تلبية احتياجاتها الأساسية والمساهمة في الارتقاء بمستوى حياتها.

ولفتت إلى أن “منتجة” رصدت 2.65 مليون ريال للمبادرات التي تدعمها خلال العام الجاري 2023، بواقع مليون ريال لمشروعي الأسر المنتجة واستدامة، و200 ألف ريال للمعارض والبازارات، و100 ألف لمنافذ البيع، و200 ألف للأدوات المساندة للمشاريع و150 ألفاً لمشاريع عطاء وسمو والملتقيات والفعاليات، مؤكدة أن الجمعية تساعد الأسر على تجهيز منتجاتها لتتوافق مع مستوى الإنتاج في السوق المحلي، بالشراكة مع الداعمين الذين يؤدون دوراً كبيراً في تسيير عجلة إنتاج الأسر بدعمهم المادي والمعنوي.