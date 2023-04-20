تراجع أعداد المواليد يهدد المستقبل الاقتصادي لليابان

طوكيو : د ب أ

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه لا يعتزم رفع ضريبة المبيعات حاليا، وذلك في الوقت الذي تعد فيه الحكومة خطة لتعزيز الإنفاق العسكري وتوفير حوافز مالية لمواجهة تراجع أعداد المواليد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كيشيدا قال في حوار مع الصحفيين اليوم الخميس إنه من المهم للعالم أن تبقى الولايات المتحدة والصين علاقتهما مستقرة.

وأضاف أن عام 2023 يمثل ” الفرصة الأخيرة” للحد من تراجع أعداد المواليد الذي يهدد المستقبل الاقتصادي على المدى الطويل لليابان، حيث تعهد بمضاعفة الإنفاق على جهود مواجهة هذه الظاهرة.

ولدى سؤاله حول كيفية تمويل بعض من هذه البرامج، أجاب كيشيدا” علينا أن نجرى مناقشات بعناية بشأن التمويل أيضا، ولكن بالنسبة لهذا السؤال بشأن ضريبة المبيعات، نحن لا نفكر في الاقتراب منها حاليا”.