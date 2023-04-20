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المملكة وبريطانيا تدعوان لوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري في السودان

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1444 هـ      20 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة السيد جيمس كليفرلي.

وتم خلال الاتصال مناقشة تطوّر الأوضاع في جمهورية السودان، حيث دعا الوزيران طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، وإنهاء العنف، وحماية المدنيين، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التنسيق تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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