المتحف الوطني يطلق فرحة العيد

البلاد الرياض

يُنظم المتحف الوطني السعودي فعالية “فرحة العيد” خلال الفترة من 2 إلى 5 شوال بمقر المتحف بمركز الملك عبد العزيز التاريخي في حي المربع بمدينة الرياض، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر لعام 1444.

وتتضمن الفعالية التي تقام يومياً من الساعة 3 عصراً وحتى 10 مساء أنشطة متنوعة ذات طابع معرفي وفني، ومن بينها عروض فنية وموسيقية حية، وأنشطة تفاعلية، وركن للتصوير، إضافةً إلى عربات الأطعمة والمشروبات، إلى جانب العديد من الأنشطة التي تستهدف الزوار جميعهم من مختلف الفئات العمرية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المتحف الوطني السعودي في تقديم تجربة ثرية للزوّار، تهدف إلى إحياء الموروث الثقافي العريق المتصل باستقبال عيد الفطر، وما يمثله من ملامسة لمشاعر البهجة وتعزيز أواصر المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع.