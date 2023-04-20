الرئيس العام لشؤون الحرمين يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

مكة المكرمة : البلاد

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال معاليه: يسرني أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التهاني والتبريكات بقدوم عيد الفطر، وأسأل الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا الأمن والأمان.

وقدم الشيخ السديس شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على جليل العناية وفائق الرعاية التي جسدت اهتمام المملكة العربية السعودية بالتطوير المتواصل لمنظومة الحرمين الشريفين، حيث بذلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن كافة الجهود لإكمال سلسلة النجاحات المتواصلة في خدمة الحاج والمعتمر والزائر.