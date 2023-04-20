الرياضة اتهام 8 أشخاص بالتسبب في وفـاة مارادونا

البلاد- جدة يواجه 8 أشخاص من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالأرجنتين، تهمة ارتكاب جريمة القتـل بسبب الإهمال في واقعة وفـاة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا. ورفضت محكمة في مدينة سان إسيدرو، طعون الدفاع بتهمة أقل وأيدت لائحة اتهام صدرت منذ عام من قبل المدعين بتهمة الإهمال وعدم الفعالية في علاج “مارادونا”. وتتراوح فترة السجن حال ثبتت التهمة على المتهمين بين 8 و25 عاماً، بينما من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة حتى العام المقبل. وكان مارادونا قد توفي في نوفمبر 2020م بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.