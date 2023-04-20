إعلان اشتراطات الحصول على شهادة الكفاءة المالية في موسم 2023-2024

البلاد- الرياض

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، نطاق واشتراطات شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن السعودي، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، للفترة الأولى من الموسم الرياضي المقبل 2023- 2024.

وجاءت اشتراطات الحصول على شهادة الكفاءة المالية كالتالي:

1) الوفاء بالالتزامات الواجبة السداد حتى 2023/3/31م حسب النطاق.

2) الالتزامات التي لم تُسدد حتى تاريخ 2023/3/31م في حال أصبحت قضايا لاحقاً بعد هذا التاريخ فعلى النادي سدادها، ما لم يكن هناك حكم نهائي صادر في القضية قبل تاريخ إصدار الشهادة يشير إلى تأجيل تاريخ السداد أو كسب النادي القضية علمًا بأن اللجنة ستُعلن في وقتٍ لاحق عن الالتزامات التي أصبحت قضايا منظورة بعد 2023/3/31م عدداً ومبلغاً.

3) سداد الرواتب حتى 2023/4/30م.

4) يكون آخر موعد لسداد الالتزامات والرواتب هو (10) أيام؛ قبل إغلاق فترة التسجيل المقبلة كحد أقصى.

5) المطالبات بين الأندية أو بين الأشخاص الذين لديهم مطالبات على الأندية يجب تقديمها إلى اللجنة قبل تاريخ 2023/5/31م، عبر البريد الخاص بالمطالبات: (021015-856©005.901/.52) وإلا سيتم ترحيلها إلى الفترة التي تليها علمًا بأن هذا البند لا يشمل المساهمات التضامنية وبدل التدريب (اللاعبين الهواة).