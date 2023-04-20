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أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1444 هـ      20 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جيزان : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

وقال “يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقامكم الكريم –يحفظكم الله– خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر لهذا العام 1444هـ, سائلاً المولى – عز وجل – أن يديم على مقامكم سيدي موفور الصحة والعافية، وأن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأن يبقيكم ذخراً للوطن وعوناً للإسلام والمسلمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة.

كما رفع سمو أمير جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، معرباً عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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