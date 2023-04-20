أمير منطقة الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرياض : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما من به -سبحانه- من إكمال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في برقية تهنئة رفعها سموه لمقام خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة مليئة بالخير واليمن والبركات.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما من به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.