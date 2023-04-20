أمير الحدود الشمالية يهنِّئُ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

عرعر : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما مَنَّ به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين بحفظه ويمتعه بالصحة والعافية،وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة مليئة بالخير واليُمن والبركات.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما مَنَّ به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل القيادة الرشيدة – حفظهما الله -.