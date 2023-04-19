«مدن الصناعية» استثمارات مليارية جديدة

البلاد – الرياض

أوضحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أن إجمالي الاستثمارات المستقطبة من القطاع الخاص ارتفع بنسبة 77 % خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 3.34 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 5894 مصنعًا والعقود اللوجستية 223 عقدًا.

وكشفت الهيئة عن ارتفاع المساحات الصناعية المخصصة بنسبة 41 % لتصل إلى 1.62 مليون متر مربع، مبينة أن الصناعات الغذائية كانت الأعلى تخصيصًا بنسبة 29 %، تلتها الصناعات التعدينية، ثم الآلات والمعدات والكيماويات والصناعات الطبية.

وأضافت أن أكثر المدن تخصيصًا خلال الربع الأول، هي جدة بنسبة 30 % و50 عقدًا، تلتها الخرج بـ 22 % و36 عقدًا، ثم الدمام وسدير والمدينة المنورة بنسبة 19 % و12 % و5 % على التوالي، مشيرة إلى استقطاب 1115 استثمارًا أجنبيًا من 68 دولة.