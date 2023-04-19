فيديو.. أهداف مباراة ريال مدريد وتشيلسي 2-0 بدوري أبطال أوروبا

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بالفوز خارج قواعده على تشيلسي الإنجليزي بهدفين نظيفين.

واغتنم الملكي بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي الفوز ذهابًا بنفس النتيجة 2-0، ليتأهل إلى المربع الذهبي بمجموع المباراتين (4-0).

سجّل هدفي اللقاء البرازيلي الشاب رودريغو غويس في الدقيقة 58 بتمريرة من فينيسيوس جونيور، و80 بصناعة فيديريكو فالفيردي.

ويلعب ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام المتأهل من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

شاهد أهداف ريال مدريد وتشيلسي 2-0