شاهد.. أهداف مباراة نابولي وميلان 1-1 في دوري أبطال أوروبا

بلغ ميلان الإيطالي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سهرة الثلاثاء، بتعادله 1-1 مع نابولي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1-0 في ميلانو.

وسيلاقي ميلان في نصف النهائي الفائز من مباراة إنتر ميلان وبنفيكا، إذ عاد الإنتر من البرتغال في الذهاب فائزًا بهدفين نظيفين.

الفرنسي أوليفيه جيرو أهدر ركلة جزاء لميلان بالدقيقة 22، قبل أن يعود في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول ليسجّل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 82 أهدر الجورجي خفيتشا كفاراتسخليا ركلة جزاء لنابولي، لكن زميله أوسيمين أدرك التعادل بعدها بـ10 دقائق.

وتأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ نسخة 2007 التي توّج بلقبها على حساب ليفربول الإنجليزي.

شاهد أهداف ميلان ونابولي