شاشات توجيهية لبث الرسائل التوعوية للمعتكفين

مكة المكرمة : البلاد

وفرت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ممثلة في وحدة خدمات المعتكفين، كافة الخدمات لقاصدي المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، وتحديداً خلال فترة الاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث قامت بتفعيل الشاشات التوجيهية للمعتكفين.

أوضح فضيلة الوكيل المساعد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ إبراهيم بن محمد شيبة، بأن الإدارة فعلت الشاشات التوجيهية لتوعية المعتكف الكريم بأحدث الطرق والوسائل النافعة وتعريفهم بأحكام دينهم, حيث تحتوي على إرشادات ومحتويات توجيهية تحث على الاعتكاف والتعريف بفضائله، إيماناً منها بأهمية التوعية الشرعية للمعتكفين، مؤكداً بأن هذه الخدمات تأتي وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – واهتمامها بمرتادي المسجد الحرام.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام وبمتابعة واهتمام من وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الصولي.