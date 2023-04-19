تسلا تخفض أسعار سياراتها في أمريكا للمرة الرابعة

البلاد : د ب أ

خفضت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا أسعار سياراتها في السوق الأمريكية للمرة الرابعة على التوالي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تسلا خفضت أسعار الفئات الثلاث من سيارتها الأفضل مبيعا موديل واي بمقدار 3000 دولار بما يعادل 6% من السعر الابتدائي لكل فئة. كما خفضت سعر السيارة الصالون الصغيرة موديل 3 بمقدار 2000 دولار بما يعادل 5% من السعر الابتدائي.

وأضافت بلومبرغ أن تسلا يمكن أن تكون قد خفضت أسعار سيارتها موديل 3 لكن المزيد من سيارات الطراز المزودة بالكماليات مؤهلة للاستفادة من التخفيضات الضريبية الأمريكية للسيارات الكهربائية بمقدار 7500 دولار لكل سيارة.

يذكر أن سعر بعض سيارات موديل 3 المزودة بالكماليات يزيد على الحد الأقصى للسيارات المؤهلة للحصول على الدعم الحكومي وهو 55 ألف دولار.

في الوقت نفسه يقول بعض محللي قطاع السيارات إن تراجع الطلب على سيارات تسلا نتيجة دخول منافسين جدد إلى السوق قد يكون أحد اسباب خفض الأسعار.. ويقول آخرون إن تسلا تستخدم هامش أرباحها الكبير للحصول على حصة سوقية من منافسيها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت شركة تسلا خططا لخفض الأسعار في أوروبا حيث تتحسن القدرة الإنتاجية في القارة.

وذكرت تقارير أن خفض الأسعار لكل النسخ من طرازات موديل3 وموديل إس وموديل إكس يتراوح بين 5ر4% و8ر9%.

وبهدف تعزيز استراتيجية تسعير عالمية قوية، خفضت الشركة أيضا الأسعار لسياراتها الكهربائية في إسرائيل وسنغافورة.

وتردد أن تسلا ذكرت أن “مهمتنا هو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة. خطتنا الرئيسية تحدد مسارا واضحا لتحقيق تلك المهمة: تحول منتجات صغيرة الكمية باهظة التكلفة إلى مركبات أرخص بكميات كبيرة”.

ووفقا لبيانات على موقع تسلا الالكتروني، تم خفض سعر موديل3 في ألمانيا بواقع ألفي يورو (2198 دولارا) أو بنسبة 5ر4%، ليصل إلى 41 ألفا و990 يورو للسيارة. كما قلصت الشركة سعر نسخة موديل3 برفورمانس إذ يبلغ حاليا 54 ألفا و990 يورو، بانخفاض نسبته 8ر9% عن السعر السابق.

كما خفضت تسلا سعر طرازها واي برفورمانس بنسبة 2ر9% إلى 60 ألفا و990 يورو.