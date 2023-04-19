إكسبو الرياض 2030 طموح بأعلى مراتب الابتكار

البلاد -الرياض

تنافس المملكة بثقة على الفوز باستضافة معرض “الرياض إكسبو “2030” تحت عنوان “معًا نستشـرف المسـتقبل” ليكون مناسـبة مثالية لمشـاركة قصة التحول الوطني غير المسـبوق، حيث تعد رؤيـة 2030 خارطة طريـق لرحلة ثرية بالإنجازات.

وتتقدم الرياض بسـرعة على خارطة المـدن الأكثر زيارة فـي العالم من خلال المعالم الســياحية والمشــهد الثقافــي المفعــم بالحيويــة والجاهزية لاسـتضافة زوار هذا الحدث العالمي الكبير من خلال توسـع البنية التحتية، وتميز الموقـع المقترح للمعرض الدولي، بما يعكس قدرتها على تنظيم نسخة تاريخية بأعلى مراتب الابتكار، تزامنًا مع احتفال المملكة بحصاد الرؤية الطموحة.

في مارس الماضي استقبل سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – السيد باتريك سبيكت رئيس المكتب الدولي للمعارض، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030.

وكانت المملكة قد تقدمت في أكتوبر عام 2021م بطلب رسمي، إلى المكتب الدولي للمعارض (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل” في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م.

جاء ذلك في خطاب من سموه إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديميتري كركنتزس، مؤكدًا أن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

وأضاف سموه “نعتقد أن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم (معرض إكسبو العالمي) سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور”.

وعن التوقيت الذي حددته المملكة في طلب ترشحها لاستضافة معرض إكسبو الدولي، قال سموه : “ستتزامن استضافتنا لمعرض إكسبو 2030 في الرياض مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

فرصة مميزة

لقد أكد ولي العهد أن معرض إكسبو 2030 سيُشكّل فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة بهذا التحول غير المسبوق الذي أنتجته الرؤية، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا يهدف لتقليص اعتماد المملكة على النفط ودفع التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.

وشدد سموه على أن رؤية 2030 تمثل “طموح المملكة للمستقبل، رؤية اعتمدت على الطاقة اللامحدودة لشبابنا بهدف إيجاد مستقبل أكثر استدامة لمصلحة الأجيال القادمة”، مُبينًا أنه كان “لزامًا على المملكة استشراف المستقبل، والاستفادة من مزاياها، وإطلاق العنان لإمكانياتها الاقتصادية في جميع القطاعات والمجالات، بالاعتماد على جهود شعبها والعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم”.

مدينـة مسـتقبلية

من المقرر في حال فوز المملكة باستضافة إكسبو الرياض 2030، أن تتم إقامته على مساحة 6 ملايين متر مربع في شمال الرياض على بعد حوالي 5 إلى 10 دقائق بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي وعلى مقربة من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

ووفقا لتقرير إكسبو الرياض 2030، يضم الموقع 3.38 مليـون متـر مربـع مـن المسـاحة التجريبيـة داخـل منطقـة مسـورة وحوالي 432 ألف متر مربع للأجنحة الوطنية و2.62 مليـون متـر مربـع لدعم المرافـق (الخدمات اللوجسـتية والنقل /مواقف السـيارات).

وسـيتخذ الموقـع بتصميمـه كمدينـة مسـتقبلية موقعـه حـول وادي قديـم، ويجمـع مـا بيـن مفهومي الواحة والحديقة للرياض ويعكس رؤية المملكة لريادة مستقبل مستدام للمدن ومجتمعاتها ، وسيضم موقـع إكسـبو برنامجًا غنيًا بالأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، مـن الحدائق العامة إلى مسـاحات الألعاب الإلكترونية، مرورًا بمسـارح العروض الضخمة والنشـاطات الرياضية.

وسيتم في نهاية نوفمبر 2023، خلال الجمعية العامة الـ171 للمكتب الدولي للمعارض التصويت من قبل الدول الأعضاء البالغ عددها 170 دولة على المترشحين واختيار الدولة الفائزة بتنظيم إكسبو 2030.