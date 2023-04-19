إستشارية: ابعدوا “الضوء الأزرق” عن الأطفال

البلاد ـ جدة

نصحت إستشارية طب النوم للأطفال والبالغين بمركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة رنيا الشمراني، الأطفال باتباع أربع نصائح صحية خلال أيام عيد الفطر المبارك بعيداً عن أي متاعب تنعكس على صحة الجسم.

وقالت إن هذه النصائح تتمثل في : تجنب السهروالحرص على النوم الصحي لتجنّب جميع المتاعب الجسدية التي قد تنعكس على صحة الطفل نتيجة السهر الطويل خلال العيد والنوم نَهاراً، فالنوم مُبَكِّراً والإستيقاظ المبكّر ،يزيدان من إفراز هرمون النمو، ويعزّز أداء الجهاز المناعي، ممّا يساعد على تجنّب الكثير من المشاكل الصحية التي من الممكن أن يتعرض إليها الأطفال، كما أن النوم الصحي للأطفال يحميهم من السُمنة ومشكلات الوزن الزائد، وهذا نتيجة للتقليل من عدد الوجبات الغذائية التي من الممكن أن يتناولها الأطفال خلال فترة الليل عند السهر الطويل.

كما يجب تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة بحجة عطلة العيد، لذا ينصح بضرورة منع الأطفال من تجاوز ساعات إستخدام الأجهزة الإلكترونية، لكونها المسبب الأول في حرمان الأطفال من النوم الصحي، وضرورة منع الأطفال من اصطحاب الأجهزة في غرفهم وتجنب استخدامها قبل النوم بساعة، فاستخدام الشاشة قبل النوم يعمل على تحفيز الأطفال وزيادة نشاطهم، كما أن الضوء الأزرق من أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية قد يقلّل من مستويات الميلاتونين، ويؤخر الشعور بالنعاس، وقد يميل الأطفال إلى البقاء حتى وقت متأخر للدردشة مع الأصدقاء أو الانخراط في الألعاب الإلكترونية، فضلاً عدم الإسراف في تناول الوجبات غير الصحية والحدّ من تناول حلويات العيد، لمنع التعرض لاكتساب المزيد من الدهون والسعرات الحرارية، فالاعتدال مطلوب، فكما هو معروف تكثر المناسبات أيام العيد وهو ما يدفع إلى تناول المزيد من الأكل،بالإضافة لحثّ وتوجيه الأطفال بعدم استخدام الألعاب النارية أو ما يعرف ب “الطراطيع”، فرغم منعها رَسْمِيّاً، إلا أنه من الممكن أن تُباع في الخفاء، إذ إنه في أيام العيد قد تنتشر هذه الألعاب التي يحبها الأطفال الصغار واليافعون، فمنع استخدامها يجنّب الكثير من الإصابات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال، ومنها الحروق وإصابات العينين.