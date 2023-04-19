أسواق القصيم تكـتسي بالعــيد

البلاد ـ بريدة

تشهد أسواق منطقة القصيم حركة شرائية مثالية وكثافة من المتسوقين بشكل ملحوظ هذه الأيام، مع قرب دخول عيد الفطر المبارك، لشراء احتياجات العيد، استعداداً وتجهيزاً لقدوم العيد السعيد.

وفي هذا السياق تتنافس “محالّ مستلزمات العيد، فيما بينها، حيث أكد عدد من البائعين اختلاف الأسعار حسب جودة المنتجات، لافتين أن الأسواق شهدت في الآونة الأخيرة ازدحاماً كبيراً ومبيعات مثالية.

بينما أفاد عدد من المتسوقين أنهم يفضلون المحالّ ذات الأسعار المثالية والمخفضة ومتوفرة الخيارات من المنتجات التي تخص العيد.

كما أشار عدد من الباعة أن تفاوت الأسعار في مستلزمات العيد ترجع إلى نوع السلعة ومصادر الاستيراد كأحد أهم الأسباب في اختلاف الأسعار بين مختلف المحال التجارية .