60 مليون يورو تقف بين الهلال والإيراني طارمي

هلال سلمان- جدة
أكدت ميديا برتغالية وجود اهتمام من إدارة نادي الهلال بضم المهاجم الإيراني مهدي طارمي، رأس الحربة المتألق في صفوف فريق بورتو البرتغالي.
وينوي الهلال إجراء تغييرات عديدة على تشكيلته في الموسم المقبل، بعد أن حرم من إجراء أي تعاقدات في الموسم الجاري، ومن المتوقع أن يستبدل 3 محترفين أجانب على الأقل من أجل تعزيز صفوفه.
وكانت صحيفتا (ريكورد وأبولا) البرتغاليتان قد أكدتا وجود اهتمام من نادي الهلال بضم المهاجم الإيراني البالغ من العمر 30 عامًا، لكنهما أشارتا إلى وجود عقبتين أمام إتمام هذه الصفقة.
وتتمثل العقبة الأولى في الشرط الجزائي الذي وضعته إدارة نادي بورتو البالغ قيمته 60 مليون يورو، وهو مبلغ كبير للاعب المرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2024، بالإضافة إلى وجود منافس قوي للهلال وهو نادي مرسيليا الفرنسي الذي ينوي إقناع طارمي بالبقاء في أوروبا لموسمين مقبلين، والمشاركة معه في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة (ريكورد) فإن الهلال قدم عرضًا لنادي بورتو؛ من أجل ضم طارمي لمدة 3 مواسم مقبلة، براتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.
وقد بدأ طارمي مسيرته في نادي شاهين بوشهر عام 2010 ثم انتقل إلى إيران جافان بعد موسمين، قبل أن يخوض 4 مواسم ناجحة مع بيرسيبوليس حقق خلالها بطولتي الدوري وكأس السوبر الإيراني عام2017م ولقب هداف الدوري مرتين، بعدها لعب في صفوف الغرافة القطري عامي 2018 و2019، محققًا معه كأس نجوم قطر عام 2019م.
بدأ بعدها مشواره في أوروبا مع نادي ريو آفي الذي مثله موسم 2019/2020، لفت خلاله أنظار العملاق بورتو الذي اشتراه في الموسم التالي، فحقق معه الدوري وكأس السوبر وكأس الاتحاد البرتغالي، وفاز بلقب هداف الدوري موسم 2019/2020، وكان رابع هدافي البطولات الأوروبية عام 2022م، واختير هدفه الـ (دبل كيك) في شباك تشيلسي كأفضل هدف في دوري أبطال أوروبا لعام 2021م، ورشح لجائزة (بوشكاش) لأفضل هدف من الفيفا، ومع منتخب إيران لعب طارمي 65 مباراة دولية سجل خلالها 30 هدفًا.