60 مليون يورو تقف بين الهلال والإيراني طارمي

العدد 23885 الثلاثاء 27 رمضان 1444 هـ 04/18/2023 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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