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وزير الخارجية يصل دمشق في زيارة رسمية إلى سوريا

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1444 هـ      18 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

دمشق : البلاد

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي معالي وزير شؤون رئاسة الجمهورية السيد منصور عزام.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة، والتي شهدت بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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