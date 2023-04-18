معدل البطالة في بريطانيا يسجل ارتفاعاً إلى 3.8 %

لندن : وكالات

أظهرت إحصائية جديدة كشف عنها مكتب الإحصاءات الوطنية عن ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3.8٪.

ويأتي هذا الارتفاع بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، لكن نمو الأجور ظلّ أعلى من المتوقع. وتسلط الأرقام الضوء على المعضلة التي يواجهها بنك إنجلترا لأنه يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر.

من جانبه، قال الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني دارين مورجان: “الأجور مستمرة في النمو بشكل أبطأ من الأسعار، لذلك لا تزال الأرباح تتراجع بالقيمة الحقيقية، على الرغم من أن الفجوة بين نمو أرباح القطاعين العام والخاص لا تزال تتقلص”.