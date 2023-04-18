الدولية

معدل البطالة في بريطانيا يسجل ارتفاعاً إلى 3.8 %

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1444 هـ      18 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : وكالات

أظهرت إحصائية جديدة كشف عنها مكتب الإحصاءات الوطنية عن ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3.8٪.

ويأتي هذا الارتفاع بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، لكن نمو الأجور ظلّ أعلى من المتوقع. وتسلط الأرقام الضوء على المعضلة التي يواجهها بنك إنجلترا لأنه يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر.

من جانبه، قال الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني دارين مورجان: “الأجور مستمرة في النمو بشكل أبطأ من الأسعار، لذلك لا تزال الأرباح تتراجع بالقيمة الحقيقية، على الرغم من أن الفجوة بين نمو أرباح القطاعين العام والخاص لا تزال تتقلص”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.