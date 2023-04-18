المحليات

محمية الملك سلمان تعيد توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1444 هـ      18 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك : البلاد

عملت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إطلاق العديد من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في المحمية لإعادة توطينها واستعادة سلامة واستدامة النظم البيئية.

وزودت الهيئة الكائنات الفطرية بأجهزة تعقب فضائية لدراسة نطاقات الحركة والبيئات المناسبة لها, حيث يعد انتقالها عبر بيئاتها المناسبة مسألة طبيعية، كما هو الحال في برامج إطلاق الطيور المهددة والمهاجرة، وتعمل الهيئة على التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة ما تتعرض له بعض الكائنات من صعوبات في تنقلاتها الطبيعية لضمان حيوية واستدامة النظم البيئية والتنوع الأحيائي فيها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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