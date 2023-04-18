سهمها سجل أعلى سعر منذ نوفمبر.. تريليونا دولار القيمة السوقية لأرامكو

البلاد – الرياض

سجل سهم شركة “أرامكو السعودية ” المدرج ضمن قطاع الطاقة بسوق الأسهم السعودي، خلال جلسة (الاثنين)، 34.75 ريال، وهو أعلى سعر منذ نوفمبر 2022م ، فيما تجاوزت قيمتها السوقية ، مستوى التريليوني دولار مجددا، لتصل إلى 7.65 تريليون ريال وفق البيانات المتاحة على “تداول”، جري تداول سهم أكبر شركة نفط في العالم “أرامكو السعودية”، خلال جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 5 %، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم حتى الآن ، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقا إلى 4 % عد سعر 34.4 ريال وكان سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن (الأحد)، عن إتمام نقل 4 % من ملكية الدولة في “أرامكو”، إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار “سنابل للاستثمار”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار سموه إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في أرامكو يأتي استكمالا لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.

وأكد ولي العهد أن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة 90.18 في المائة من إجمالي أسهم الشركة ، وأن صندوق الاستثمارات العامة ماض في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

وقبل أيام رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لشركة أرامكو السعودية إلى (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن رفع تصنيفها للشركة يأتي بعد رفع تصنيف السعودية مؤخ را إلى (+A) ، نظرا إلى الروابط الوثيقة بين الشركة والحكومة ، مشيرة إلى قوة المركز المالي للشركة بدعم من تدفقاتها النقدية الحرة القوية قبل توزيع الأرباح وسياساتها المالية المتحفظة وصافي النقدية، إضافة إلى الإنتاج على نطاق واسع، والاحتياطيات الكبيرة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في أعمال المصب والبتروكيماويات.

(2.04 تريليون دولار).