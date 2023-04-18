حكومة كاتالونيا تطالب ريال مدريد بحذف فيديو “مُشين”!

طالبت حكومة كاتالونيا نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء عبر بيان رسمي، بحذف مقطع فيديو وصفته بـ”المشين” يُظهر برشلونة بنادي النظام، والموالي للديكتاتور الإسباني السابق في الخمسينيات والستينيات، الجنرال فرانكو.

وقالت باتريثيا بالخا، وهي متحدثة باسم حكومة كاتالونيا اليوم الثلاثاء: “الفيديو يعتد تلاعبًا سافرًا بتاريخ النادي، إنها كذبة مشينة”.

وتضيف: “يمثّل الفيديو إساءة لآلاف الأشخاص (الكاتالونيين) الذين عانوا من نظام فرانكو الاستبدادي، لقد اغتال نظام فرانكو رئيس برشلونة جوزيب سونيول، ربما لا يعرف ريال مدريد هذا.. من الأفضل حذف الفيديو والاعتذار”.

وكان تلفزيون ريال مدريد قد استعرض مقطع فيديو من افتتاح ملعب “كامب نو” الخاص ببرشلونة، وأظهر فرانكو ينال الشارة الذهبية كإجراء تكريمي من النادي للجنرال،كما عُيّن عضوًا فخريًا بحسب وسائل إعلام.

ظهر في الفيديو أيضًا أن الجنرال فرانكو أنقذ برشلونة من الإفلاس 3 مرّات. في دحض لمزاعم مشجعي النادي أنهم ينادون بالانفصال عن التاج الملكي الإسباني، وإن النادي دائمًا كان يعارض الجنرال فرانكو ويعتبره ديكتاتورًا.