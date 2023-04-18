الرياضة الغدير يبدأ مهمة إنقاذ القادسية من الهبوط لـ” الثانية”

البلاد- الدمام

بدأ المدرب الوطني يوسف الغدير مهمته مع فريق القادسية لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وذلك بعدما وقعت إدارة النادي أحمد غدران عقدًا مع الغدير لتولي المهمة فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي. هذا، وقد أشرف الكابتن يوسف الغدير على أول تدريب للفريق القدساوي مساء الاثنين بحضور جميع اللاعبين، وسيكون لقاء القيصومة المقبل أول لقاء للفريق بقيادة الغدير. وكانت إدارة نادي القادسية قد أنهت عقد المدرب التونسي الحبيب بن رمضان وجهازه المعاون بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد المستويات والنتائج غير المرضية، وقدمت إدارة القادسية شكرها للمدرب الحبيب بن رمضان ومعاونيه على ما قدموه الفترة الماضية.