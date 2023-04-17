لتحليل الشكاوى والأخطاء القضائية.. وزير العدل يوجه بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة

الرياض : البلاد

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة، التي تعنى بدراسة وتحليل الشكاوى والأخطاء ذات الصلة بالأعمال القضائية، ومعالجة أسبابها.

وتهدف الوحدة إلى رصد ومراقبة الإشكالات المبنية على الأخطاء في الإجراءات والقرارات والأحكام القضائية، ومن ثم تحليلها وتحديد أسبابها، ووضع الحلول اللازمة لتلافي تكرارها في المستقبل؛ مما يسهم في تحسين جودة الإجراءات والأحكام القضائية.

وتعزز وحدة المعالجة المستدامة ممكنات خدمة المستفيدين، وترفع جودة وسرعة الاستجابة للشكاوى، ومستوى الثقة بالعملية القضائية، كما تحقق الكفاءة التشغيلية، ومستهدفات خفض مدد التقاضي.